العراق: لن نتحمل عبء معتقلي داعش وحدنا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، أن العراق لا ينبغي أن يتحمل بمفرده الأعباء الأمنية والمالية المتعلقة بملف معتقلي تنظيم داعش.

وتلقى حسين اتصالا هاتفيا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية كايا كالاس، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات سوريا، بما في ذلك التفاهمات الأخيرة وأسباب الاشتباكات في بعض المناطق، إضافة إلى ملف داعش وسجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لا سيما هروب عناصر من سجون الحسكة.

وشدد الجانبان على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في الحسكة وحل الإشكالات سلمياً، مع التأكيد على دور أوروبا الفاعل في دعم المباحثات بين قسد والحكومة السورية.



وأعربت كالاس عن شكرها للعراق على قبوله المبدئي استلام السجناء، لكن حسين أكد أن المسؤولية مشتركة على كل الدول المعنية.

وكانت الولايات المتحدة بدأت عمليات نقل معتقلي تنظيم داعش من سجون شمال شرق سوريا إلى العراق، مع نقل الدفعة الأولى المكونة من 150 إرهابيا من الحسكة، وسط تنسيق مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي.