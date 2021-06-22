ارتفاع إصابات كورونا لمستوى قياسي في المركز الصناعي لجنوب أفريقيا

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي في إقليم جاوتيج، المركز الصناعية لدولة جنوب أفريقيا، حيث صدرت حذيرات بشأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وأيضا دعوات لتشديد القيود في مواجهة الوباء.

ويعيش نحو 25% من سكان جنوب أفريقيا في الإقليم الذي يضم العاصمة بريتوريا وأكبر مدن البلاد، جوهانسبرج.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه على مدار 24 ساعة حتى وقت متأخر أمس الاثنين، سجل إقليم جاوتنج 69% من إجمالي 9160 إصابة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا خلال نفس التوقيت، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية.

وقال ديفيد ماخورا، رئيس حكومة الإقليم، في مقابلة مع محطة "إي إن سي إيه" المحلية أمس الاثنين: "في الوقت الحالي، أصبح الوباء أكبر بكثير مما كنا عليه في أي وقت مضى ... لدينا 2000 حالة إضافية يوميا مقارنة بالحصيلة اليومية في ذروة الموجتين الأولى والثانية".

وتفاقمت أزمة الوباء في المنطقة الأكثر ثراء في جنوب أفريقيا بسبب حريق أدى إلى إغلاق أحد أكبر مستشفيات الإقليم، شارلوت ماكسكي، بمدينة جوهانسبرج قبل شهرين.

كما أسهم قرار بعدم الإبقاء على مستشفى ميداني في جنوب جوهانسبرج مفتوحا في تفاقم مشكلة نقص الأسِرِّة.