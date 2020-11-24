قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن العام الماضي، عن أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه وفقا لهيكلة الأسعار فإن بعض الأسعار سوف تظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية وسوف تكون أقل 10 قروش عن العام السابق.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات، فإنها لن تشهد زيادة.

وأوضح أن الزيادات تبدأ أول يوليو وقدرها 10 قروش وسوف تشمل الشرائح الأولى والثانية التي يقل استخدامها عن 1000 كيلو وات، لافتا إلى أن تفاصيل هذه الأسعار منشورة في الجريدة الرسمية لمن يريد الإطلاع عليها.

