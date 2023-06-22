مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تناقش تعظيم الاستثمار بمراكز الشباب

بحث وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا مندى عكاشة ومديرو الإدارات، سبل الاستثمار في الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأضاف عكاشة - في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي انطلاقا من توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ لتعظيم دور الاستثمار الرياضي؛ لتنمية موارد الهيئات الشبابية والرياضية، وتقديم الخدمات والأنشطة الهادفة للمترددين على مراكز الشباب والأندية؛ تحقيقا للهدف الأكبر، أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية .

وأفاد البيان بأن اللقاء أوصى بتطوير الأداء الوظيفي بمراكز الشباب وتذليل العقبات التي تؤثر سلبا على مسار العمل، حيث وجه "عكاشة"، إدارات البرلمان والتعليم المدني بعقد دورات تدريبية متخصصة للمشرفين الماليين بمراكز الشباب لصقل خبراتهم فى التعامل مع اللوائح والتعليمات المنظمة لمراكز الشباب .

وأشار "عكاشة" إلى مراكز الشباب الجديدة التي تم استلامها من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبدأ فى تشغيلها، معربا عن أمله فى الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل على تحقيق أهدافه بتقديم أفضل خدمة لكافة المترددين .

كما بحث عكاشة عددا من الملفات المهمة منها مواعيد فتح وغلق المراكز والملاعب المنجلة والالتزام بتوقيتات العمل الصيفية والشتوية.

وشدد على تفعيل إدارة الأزمات مع إرسال التقارير وعوامل الأمن والسلامة، واتخاذ الطرق والوسائل العلمية في التعامل مع الأزمات والتواصل الفوري مع المسؤولين في إدارة الأزمات بالمديرية عند حدوث أي مشكلة أو كارثة، وتنفيذ المشروعات القومية من خلال الاعتمادات الخاصة بمراكز الشباب التي يوجد بها اعتمادات مالية، وتعميم التعليمات الخاصة بمبادرة (مصر بلا غرقى)، وطرح المشكلات الخاصة بها.

حضر اللقاء: الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ومدير العلاقات العامة والمركز الإعلامي.