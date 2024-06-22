 إجلاء نحو 1000 شخص في منطقة بمقاطعة كيبيك الكندية بسبب حريق غابات - بوابة الشروق
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إجلاء نحو 1000 شخص في منطقة بمقاطعة كيبيك الكندية بسبب حريق غابات

أوتاوا - د ب أ
نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 11:50 م

طلبت السلطات من حوالي ألف شخص من سكان بور- كارتييه بمقاطعة كيبيك الكندية إخلاء منازلهم بسبب وجود خطر من نشوب حريق غابات، وفقا لمنشور على منصة "إكس" من وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر سجن بور- كارتييه شديد الحراسة أنه يمكن أن يقوم بإجلاء العاملين ونقل نزلائه بطريقة آمنة، وفقا لتقرير صحفي لشبكة "سي بي سي" الكندية نقلا عن إدارة السجون الكندية.

وأعلن موقع سجن بور- كارتييه الإلكتروني تعليق الزيارات بسبب "وضع الطوارئ المتغير لحريق الغابات."

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