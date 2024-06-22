حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية في استعراض للقوة

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى ميناء بحري في مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم السبت، حسبما ذكرت البحرية، في استعراض للقوة ضد التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والتي اكتسبت زخما مع تعميق التعاون العسكري مع روسيا.

ودخلت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية التابعة لمجموعة "كارير ستريك جروب 9" القاعدة البحرية في بوسان (320 كيلومترا) جنوب شرق سول، في وقت مبكر من اليوم السبت، وانضمت إليها المدمرتان "يو إس إس هالسي" و"يو إس إس دانييل إينوي"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وهذه هي أول حاملة طائرات أمريكية تصل إلى كوريا الجنوبية منذ سبعة أشهر منذ زيارة حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" في نوفمبر. وهذه هي أول زيارة لميناء بوسان تقوم بها حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي شاركت في مناورة بحرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أبريل الماضي.

ويأتي وصول حاملة الطائرات اليوم السبت في ظل توقعات أن تقوم الدول الثلاث بإجراء أول مناورات ثلاثية متعددة المجالات، تحمل اسم "فريدوم ايدج" (حافة الحرية) في وقت لاحق من الشهر الجاري وسط جهود مشتركة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية.