فيفا يحدد موعد المؤتمر الصحفي لريبيرو قبل مواجهة الأهلي وبورتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد المؤتمر الصحفي للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي قبل مواجهة بورتو البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

أشار موقع الأهلي الرسمي إلى أن المؤتمر الصحفي للإسباني ريبيرو، سيعقد في تمام الساعة 2.45 ظهرا بتوقيت أمريكا، 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف الذي يحتضن المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت مصر، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

استهل الأهلي مشواره في البطولة بتعادل سلبي مع إنتر ميامي الأمريكي، والخسارة بهدفين أمام بالميراس البرتغالي.

ويحتاج الأهلي لضمان تأهله لدور الـ16 للفوز على بورتو بفارق هدفين بشرط خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين على الأقل.