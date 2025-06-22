 مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق القاهرة - أسيوط الغربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق القاهرة - أسيوط الغربي

مصطفى البنا
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 11:41 ص

لقي مواطن بالفيوم مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة نارية، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بعد كمبين قصر الباسل باتجاه أسيوط، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصابين، للمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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