 مستشار خامنئي: حتى لو دُمّرت منشآتنا النووية.. اللعبة لم تنته والمفاجآت ستستمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار خامنئي: حتى لو دُمّرت منشآتنا النووية.. اللعبة لم تنته والمفاجآت ستستمر


نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 8:38 م

نشر الأدميرال علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، رسالة حذر فيها من اعتبار ضرب المنشآت النووية الإيرانية «نهاية اللعبة».

وقال في تغريدة عبر منصة «إكس» مساء اليوم: «حتى لو دُمرت المواقع النووية، فإن اللعبة لم تنته بعد؛ لأن المواد المخصّبة، والخبرة المحلية، والإرادة السياسية ما زالت باقية».

وأضاف: «مع حق الدفاع عن النفس، أصبحت المبادرة السياسية والعملياتية بيد الطرف الذي يُجيد اللعب بذكاء ويتجنّب الضربات العشوائية.. المفاجآت ستستمر».

 

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم «ناجح للغاية» استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، الطائرات الأمريكية «أسقطت حمولة كاملة من القنابل» على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني بسلام.

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