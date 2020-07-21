الإنتاج الحربي يكشف تفاصيل اكتشاف 18 حالة إصابة بفيروس كورونا

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كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، عن تفاصيل إصابة 18 حالة من اللاعبين والجهاز الفني بفيروس كورونا.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية على إذاعة راديو مصر "الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف فريق الإنتاج 15 لاعب و3 من الجهاز الفني".

وأضاف "الأجواء في معسكر الفريق بشرم الشيخ كانت هادئة، والفندق الذي نقيم فيه لم يكن فيه نزلاء تقريبا باستثناء عدد قليل للغاية".

وتابع "بعد مرور 6 أيام من المعسكر اشتكى أحد اللاعبين من الأعراض وقمنا باتباع الإجراءات معه ثم عدنا إلى القاهرة".

وواصل "فور عودتنا أجرينا مسحة طبية للجميع ظهر خلالها إصابة 18 حالة".

وأوضح: "تواصلنا على الفور مع محمد سلطان (رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة) ومحمد فضل (عضو اللجنة الخماسية) لمتابعتهم بأخر التطورات ومعرفة مصير المرحلة المقبلة".

واختتم عامر حديثه "الوضع حاليا صعب، وبالتأكيد سيكون هناك تفاهم مع اتحاد الكرة سواء بتأجيل انطلاق مباريات الدوري أو تأجيل مباريات الإنتاج".

