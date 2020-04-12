 سلطان عمان يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على صحة أمير الكويت - بوابة الشروق
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سلطان عمان يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على صحة أمير الكويت

السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد
السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد
مسقط - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:43 ص

أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق، اتصالا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرًا.

وأعرب سلطان عمان، خلال الاتصال، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، عن تمنياته الصادقة لأمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، لتحقيق المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.

ومن جهته، شكر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت السلطان العماني، مقدرًا مبادرته الطيبة ومتمنيًا له وافر الصحة، وللشعب العماني استمرار النماء والرخاء.

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