قارئة القرآن بمؤتمر التعاون الإسلامي: فخورة بتمثيلي للمرأة

أعربت الزهراء حلمي قارئة القرآن الكريم، في المؤتمر الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، عن سعادتها بالتواجد مع الإعلامية منى الشاذلي، متابعة: «دي كانت أمنيتي».

وأضافت حلمي، خلال لقاء لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أنه تم اختيارها من قبل وزارة الأوقاف لافتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة التعاون الإسلامية بعد طلب المجلس القومي للمرأة لنموذج من الفتيات يفتتح المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، مشيرة إلى تسجيلها لمقاطع عديدة من الذكر الحكيم لترفعها الوزارة على صفحتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها لا زالت في المرحلة الثانوية، وكانت تخضع للامتحانات وقت المؤتمر، معلقة على شعورها وقت ترشيحها لافتتاحه: «كنت مصدومة ومش مصدقة نفسي لكن دا فضل كبير ونعمة كبيرة من ربنا».

وأشارت إلى تحضيرها للعديد من المقاطع لتختار منها المقطع الذي تلته في المؤتمر والذي كان الأقرب لقلبها، لافتة إلى حصدها العديد من المراكز في مسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى محافظتها.

وذكرت أنها بدأت حفظ القرآن الكريم في عمر الثالثة بعد وفاة والدها مباشرة، مضيفة أن والدتها هي من شجعتها على ذلك وأخذتها إلى الشيخ الذي لازالت تتابع معه حتى الآن.

وأكدت تحضيرها للأزياء التي حضرت بها المؤتمر مع والدتها، معربة عن سعادتها باختيارها كنموذج لتمثيل المرأة في المؤتمر.

وعن شعورها بعد الانتهاء من تلاوة القرآن، أوضحت أنها ارتاحت كثيرًا بعدها، خاصة وأنها كانت قلقة للغاية أثناء القراءة، معقبة: «قلبي كان بينبض لدرجة كنت خايفة يطلع في الصوت».

وأفاد بأنها تتدرب على المقامات في تلاوتها للقرآن الكريم؛ لتتمكن من استخدام صوتها بطرقة مناسبة مع الآيات، لافتة إلى أن حلمها هو زيارة بيت الله الحرام والالتحاق بكلية الصيدلة.

وتابعت: «من وأنا صغيرة بحلم أني أقرأ قرآن أمام رئيس الجمهورية في مجلس كبير، لذلك كنت حاسة أني بحلم».

ومن جانبها، أعرب والدة الزهراء حلمي عن سعادتها بابنتها، قائلة: «طول عمرها رزينة وأنا بتعلم منها»، لترد حلمي: «والدتي هي الجندي المجهول وهي الدافع اللي وصلني للمكانة دي بعد ربنا وكنت ديما بفكر أزاي أسعدها».

ومن جانبه، ذكر محفظ الزهراء حلمي، أنها كانت طفلة محبوبة يحب الجميع سماع صوتها المميز، معربًا عن فخره بها وبتلاوتها في المؤتمر.

وافتتحت الزهراء حلمي، الطالبة بالثانوية الأزهرية بكفرالشيخ، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.