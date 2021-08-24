الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 31 عنصرا من قواته في خروقات للحوثيين بمختلف الجبهات

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة 31 عنصرا من قواته في خروقات للهدنة الأممية "ارتكبتها ميليشيا الحوثي" خلال اليومين الماضيين في جبهات القتال.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان "إن ميليشيا الحوثي ارتكبت 277 خرقاً للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس، في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 شهيدا من رجال الجيش، وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة".



وتعد هذه أعلى حصيلة ضحايا أعلن عنها الجيش منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، مطلع أبريل الماضي.



وأشار المركز إلى أن محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع(شمالي البلاد)، "كانت في مقدمة الخروقات"، مؤكداً أن قوات الجيش "أفشلت تلك المحاولة وأجبرت عناصر الحوثيين على الفرار".



وتنوعت بقية الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبعربات بي إم بي، وبالقنابل والطائرات المسيرة المفخخة، فضلاً عن استحداث مواقع جديدة ونشر طائرات استطلاعية في مختلف الجبهات، وفقا لبيان المركز.



ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخروقات حتى الآن.



يأتي هذا بالتزامن مع تحركات المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، الذي أعلن أمس الخميس، أنه يجري اتصالات مكثفة مع أطراف النزاع من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.



ومن المقرر انتهاء الهدنة في 2 أغسطس المقبل، مالم توافق الأطراف على تمديدها.