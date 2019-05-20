المجلس الرئاسي الليبي يكلف رئيس الأركان العامة بفض الاشتباكات بطرابلس

كلف المجلس الرئاسي بصفته "القائد الأعلى للجيش الليبي" رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، فريق أول، محمد الحداد، بسرعة اتخاذ الإجراءات الفورية لفض الاشتباكات بين الوحدات المتقاتلة حاليا بالعاصمة طرابلس.

وبحسب التكليف الصادر اليوم الجمعة، "على رئاسة الأركان العمل على إعادة القوات المقاتلة فورا إلى مقراتها، وتأمين أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والممتلكات العامة، والسيطرة على الموقف بما يؤمن عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي".

وأعطى القائد الأعلى لرئيس الأركان صلاحية الاستعانة بما يراه ضروريا، وموافاته بتقرير مفصل عن الإجراءات التي تم اتخاذها، مشفوعا بملاحظات وتوصيات الأركان.

و صرح المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، أسامة علي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ظهيرة اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الاشتباكات التي اندلعت أمس الخميس قد ارتفع في عدة أحياء من العاصمة الليبية طرابلس، إلى 10 قتلى، و 27 جريحا.

وقال إن "من بين القتلى والجرحى مدنيون يصعب تحديد أعدادهم وسط الفوضى الناتجة عن استمرار الاشتباكات"، مشيرا إلى "تسجيل خسائر مادية في منازل وسيارات مواطنين كانوا في محيط الاشتباكات، يصعب تقديرها حاليا".

وبحسب تصريح علي، تدور الاشتباكات الآن في منطقتي، الجديدة، ومشروع الموز الزراعي، لافتا إلى صعوبة وصول عناصر وسيارات الإسعاف لمناطق الاشتباك، واختراق خط النار.