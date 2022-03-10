قتلى وجرحى من الجيش السوري في قصف إسرائيلي استهدف دمشق

قال مصدر عسكري سوري إن ثلاثة عناصر من الجيش السوري قتلوا وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق ليل الخميس/الجمعة.

وأضاف المصدر في بيان: "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً فجر اليوم الجمعة قصفاً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائل دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، وأدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال سكان محليون في غرب العاصمة دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قصفا صاروخيا طال مناطق غرب العاصمة دمشق وشوهدت ألسنة النيران والدخان ترتفع من المنطقة المستهدفة، كما دمرت وسائط الدفاع الجوي صاروخين جنوب غرب العاصمة.

يشار إلى أن القصف هو الثاني خلال الأسبوع الجاري، وقد استهدفت إسرائيل مناطق في محيط مطار دمشق الدولي يوم الثلاثاء الماضي كما يعتبر هذا القصف هو الخامس عشر منذ بداية العام.