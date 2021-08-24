 المبعوث الأمريكي يحث الأطراف اليمنية على تمديد وتوسيع الهدنة - بوابة الشروق
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المبعوث الأمريكي يحث الأطراف اليمنية على تمديد وتوسيع الهدنة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يوليه 2022 - 7:46 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يوليه 2022 - 7:46 م

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، اليوم الجمعة، الأطراف اليمنية إلى تمديد وتوسيع الهدنة الأممية في البلاد.

وقال المبعوث الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها قناة اليمن الفضائية، إن ندرة واردات القمح العالمية أدت إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي بين اليمنيين، مشيرًا إلى أن هدنة الأمم المتحدة باليمن جلبت لحظة من الأمل والراحة.

وشدد ليندركينج، على أنه يجب على طرفي النزاع في اليمن تمديد الهدنة وتوسيعها من أجل الشعب كله.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن أمس الخميس، أنه يجري اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، معتبرًا أن الهدنة أحدثت تحولاً كبيرًا لليمن، وحققت فرقًا ملموسًا في حياة الناس.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد وافقا، في مطلع يونيو الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في اليمن لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.


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