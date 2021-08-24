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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية يعرض فيها الفيلم النادر (نمرة 6) نسخة عالية الجودة، الأربعاء 27 يوليو الجاري في تمام السابعة مساء.

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام القصيرة إخراج صلاح أبو سيف رائد الواقعية، إنتاج 1942، وتم منعه من العرض؛ نظرا لاعتراض الرقابة عليه آنذاك لعدة أسباب منها أنه تم تصويره في مدة قصيرة جدا وهي شهر فقط.

الفيلم أول بطولة لإسماعيل ياسين، وتمثيل كل من حسن كامل وأحمد الحداد ولطفي الحكيم.

وأسهم صلاح أبو سيف من خلال هذا الفيلم في إبراز موهبة إسماعيل ياسين كنجم كوميدي.

وأشارت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما إلى ضرورة عرض كلاسيكيات السينما المصرية والكنوز السينمائية النادرة حتي يتسنى للأجيال الجديدة التعرف على التراث السينمائي العريق.

تقام الفعالية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.