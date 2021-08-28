إيران تدين بشدة إحراق المصحف الشريف في كوبنهاجن

أدانت إيران، اليوم السبت، بشدة حادثة احراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تحت حماية الشرطة، ودعت العالم الإسلامي إلى ابداء موقف موحد ضد الاساءات المتكررة للقرآن الكريم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في بيان، على "ضرورة وحدة الدول والشعوب المسلمة وجميع أتباع الديانات السماوية للتصدي بفعالية لأي انتهاك لحرمة القرآن الكريم ومقدسات الديانات الإبراهيمية في أي مكان في العالم"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال إن "إيران ستواصل إجراءاتها وجهودها للتعامل مع جهالة القرن الـ21 التي تستهدف كرامة الإنسان وحرية التعبير الأصيلة في ظل حرية التعبير الزائفة للغرب".

وأكد البيان على أن "الحكومة الدنماركية مسؤولة عن منع الإساءات الى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، وكذلك ملاحقة ومعاقبة المسيئين. وفي هذا الصدد، فإن الرأي العام في العالم الإسلامي ينتظر الإجراء العملي للحكومة الدنماركية".

وأقدمت مجموعة دنماركية (تطلق على نفسها أسم الوطنيون الدنماركيون) يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، أمس الجمعة، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاجن، وهي نفس المجموعة التي اعتدت سابقا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاجن.