تراجع صافي أرباح ريان أير خلال الربع الأول من العام الحالي

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أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير، تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بأكثر من تقديرات المحللين.

بلغت أرباح أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا بعد حساب الضرائب 360 مليون يورو بتراجع سنوي نسبته 46% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 512 مليون يورو.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي عدد ركاب الشركة خلال الربع الأول 5ر55 مليون راكب بزيادة سنوية نسبتها 10% في حين كان المحللون يتوقعون وصوله إلى 50 مليون راكب.

وتراجع معدل الإشغال على متن الطائرات إلى 94% مقابل 95% خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات ريان أير خلال الربع الأول بنسبة 5ر0% سنويا إلى 63ر3 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون 92ر3 مليار يورو.

في الوقت نفسه بلغت نفقات تشغيل الشركة خلال الربع الأول 26ر3 مليار يورو بزيادة نسبتها 11% سنويا.

وأبقت الشركة الأيرلندية على توقعاتها لإجمالي عدد الركاب خلال العام المالي الحالي ككل بين 198 و200 مليون راكب.

كما أبقت على توقعاتها بارتفاع طفيف للنفقات خلال العام الحالي بفضل عقود التحوط ضد ارتفاع أسعار الوقود، التي عوضت الزيادة في ارتفاع النفقات الأخرى.