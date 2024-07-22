بيانات: أعداد المصابين بالخرف في إنجلترا تصل إلى مستوى قياسي

أظهرت أرقام جديدة صادرة عن خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا أن عدد الأشخاص الذين يجري تشخيصهم بأنهم مصابون بالخرف في إنجلترا وصل إلى مستوى قياسي.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) أن البيانات الأخيرة تظهر أن عددا قياسيا بلغ 487 ألفا و 432 شخصا قد تم تشخيصهم بالخرف في يونيو الماضي.

وعلى الرغم من أن معدلات التشخيص هي الأعلى منذ بداية جائحة كوفيد-19 بنسبة 65%، قالت الخدمة الصحية إن لديها المزيد من العمل لتحقيق هدفها بتشخيص 7ر66% من إجمالي عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم يعيشون مع نوع من هذا المرض.

يشار إلى أن إنجلترا تعتبر واحدة من أعلى الدول في معدلات تشخيص الخرف في العالم، حيث تتراوح هذه النسب في الدول ذات الدخل المرتفع عادة بين 20-50%، وفقا لخدمة الصحة الوطنية.

ويجري تشخيص آلاف الأشخاص شهريا وتجرى المزيد من عمليات مراجعة الأدوية في غضون 12 شهرا.

وتشمل الأعراض المبكرة الشائعة للخرف نسيان المعلومات، تكرار قول نفس الكلمات، الصعوبة في متابعة المحادثات أو العثور على الكلمة المناسبة، والارتباك حول الوقت والمكان. عادة ما تكون هذه المشكلات أكثر وضوحا لأفراد العائلة وأصدقاء الفرد نفسه.