 مصدر أمني سوري: وقف إطلاق النار في السويداء يطبق بلا خروقات - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 يوليه 2025 1:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني سوري: وقف إطلاق النار في السويداء يطبق بلا خروقات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 12:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يوليه 2025 - 12:53 م

أفاد مصدر أمني سوري بأن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات.

وقال المصدر  لقناة "الإخبارية" السورية، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة التالية ستكون "تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين".

وأضاف المصدر أن التهدئة ستتيح للحكومة العمل على إعادة مظاهر الحياة والخدمات في المحافظة وعودة العوائل التي خرجت منها.

وشهدت السويداء، بجنوب سوريا، قتالا بين الفصائل الدرزية والبدو المسلمين السنة وسط تقارير عن وقوع فظائع ضد المدنيين.

وأودت أعمال العنف، التي استمرت أكثر من أسبوع في المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، بحياة 940  شخصا معظمهم من المدنيين ، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان .


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