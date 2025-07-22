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تتصاعد حدة التوترات بين روسيا وأذربيجان المجاورة على خلفية حرب موسكو في أوكرانيا.

وحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أذربيجان، من تعريض العلاقات بين الدولتين للخطر بسبب الحرب.

ونقلت وكالة أنباء روسية، عنه القول اليوم الثلاثاء، إن موسكو تعتمد على "تجاوز ما سيكون فترة قصيرة من الفتور في العلاقات الثنائية".

وجاء توبيخ موسكو نتيجة لتصريحات أدلى بها الرئيس الآذري ألهام علييف الذي أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين.

ودعا ألهام علييف، كييف إلى عدم قبول "احتلال روسيا" لأجزاء من أراضيها واستعادة السيطرة عليها، كما فعلت أذربيجان مع ناجورنو- كاراباخ.