الأمطار الغزيرة تلحق الضرر بنحو 30 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية في كوريا الجنوبية

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قالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الإمطار الموسمية الأخيرة آتت على نحو 30 ألف هيكتار من الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن الانخفاض المتوقع في إنتاج محاصيل معينة ربما يؤدي لارتفاع أسعارها في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية قالت إن مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة حتى أمس الاثنين غمرت 29 ألفا و448 هيكتار من الأراضي الزراعية.

وأضافت الوزارة أن المنطقة المتضررة توازي نحو 40 ألف ملعب كرة قدم.

وبالنسبة للثروة الحيوانية، فقد نفق نحو 8ر1 مليون حيوان، بما في ذلك دجاج و بط وخنازير بسبب الأمطار الغزيرة.

وتتوقع وزارة الزراعة اضطراب محتمل للإمدادات وزيادة أسعار منتجات زراعية معينة بسبب الأمطار، كما تعهدت باتخاذ خطوات لتقليص الاضطرابات في الإمدادات.