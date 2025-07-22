كييف: إسقاط 33 من أصل 42 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 33 من أصل 42 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 42 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، وكذلك من كيب تشودا وبلدة هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات المسيرات وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 26 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية في جنوب وشرق أوكرانيا، بينما تم فقدان أو تعطيل 7 طائرات مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل هجمات معادية في ثلاثة مواقع، وأن حطام طائرات مسيرة سقط في ثلاث مناطق أخرى.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من مجموعتي "الغرب" و"الشرق" التابعتين للقوات الروسية، دمرتا 77 نقطة تحكم للطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم قوات مجموعة "الغرب"ً الروسية، ليونيد شاروف، إنه "تم اكتشاف وتدمير 56 نقطة تحكم للطائرات المسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار شاروف إلى أن العسكريين دمروا في الوقت نفسه 27 طائرة مسيرة.

بدوره، أوضح رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الشرق"، ألكسندر جوردييف، أنه تم تدمير 21 نقطة تحكم للطائرات المسيرة في منطقة مسؤوليتها.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الدفاع الروسية، حيدت مجموعة "الغرب" في يوم واحد أكثر من 230 جنديا معاديا في منطقتي تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت مجموعة "الشرق" القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوريجيا، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 215 جنديا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.