رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، اعتذار وسام أبو علي مهاجم الفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي افتعلها اللاعب من أجل الرحيل للدوري الأمريكي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «بالنسبة لي اعتذار وسام أبو علي مرفوض وغير مقبول، أفعال وسام أخذت من هيبة الأهلي».

وأضاف: «من حق أي لاعب أن يفكر في الاحتراف وهذا أمر طبيعي، ولكن مشكلة وسام أو مشكلة أي لاعب أن تفكر في الرحيل على حساب هيبة الفريق الذي تلعب له، أو بطريقة لي الذراع وهذه هي المشكلة».

وتابع: «وسام أبو علي حاول الانتقاص من هيبة الأهلي بالتمرد، وبالتالي الاعتذار غير مقبول وأنا تعاملت مع العديد من لاعبي الكرة خلال رحلتي على مدار 36 عامًا والمعدن الحقيقي يظهر عندما يكون اللاعب في موضع المسؤولية وحسم قراره».

وأتم: «المفاوضات دائما تشهد شدًا وجذبًا بين أي فريقين وهذا أمر طبيعي، ولكن اعتذار وسام ما هو إلا تحسين لصورته أمام الجماهير ولكنه غير مقبول».