نقابات فلسطينية تطلق نداء عالميا لوقف حرب التجويع الإسرائيلية بغزة

أطلق نقابيون وممثلو اتحادات شعبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا إلى النقابات المهنية في العالم، دعوهم فيه إلى التحرك ضد حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استضافته نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة رام الله، بمشاركة نقباء وأمناء عامين من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية.

ووجه هؤلاء نداء مشتركا لحشد موقف نقابي وشعبي عالمي لوقف هذه الجريمة المستمرة، ودعوة المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وقال المشاركون في ندائهم: «يتعرض أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة لحصار خانق، ولجريمة ممنهجة تُستخدم فيها سياسة التجويع كسلاح حرب».

وأضاف النقابيون أنّ الموت جوعا بات واقعا يوميا يُسجّل في شهادات الوفاة، وتوثقه تقارير المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية.

وجرت الإشارة إلى أن المجاعة تفتك بالمرضى والضعفاء في ظل منع متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الغذاء والدواء، إلى جانب استهداف البنية التحتية الحيوية، بما فيها المستشفيات، ومحطات توليد الكهرباء، ومرافق المياه.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة وسوء التغذية منذ أكتوبر 2023 إلى 101 بينهم 80 طفلا، بعد استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال 24 ساعة الماضية.

وسبق حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من أن القطاع أصبح على أعتاب "الموت الجماعي"، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.

وطالب النقابيون نظراءهم في العالم بإصدار مواقف واضحة وصريحة تدين سياسة التجويع الجماعي في قطاع غزة، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية والتحرك الفوري عبر الأطر الدولية لتفعيل آليات المساءلة.