قطر توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن: لن نتهاون أمام التهور الإسرائيلي

وجهت دولة قطر، اليوم، رسالة إلى كل من أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وسانججين كيم القائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن دولة قطر طالبت بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس. وقد صدرت برقم S/2025/563 .

وأعربت قطر في الرسالة عن إدانتها بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها.

كما أكدت أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

ونوهت إلى ‏أنها إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وسبق أن أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وأفادت حركة حماس، بنجاة وفدها المفاوض من محاولة الاغتيال فيما سقط عدد من الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي.

قبلها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز "الشاباك".