لاعب جنوب إفريقيا السابق: مصر دائما ضمن المرشحين للتتويج بلقب أمم إفريقيا

أكد مارك فيش، نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق، أن منتخب مصر دائماً يكون ضمن أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، مشيراً إلى أن المنتخب المصري يمتلك نجومًا كبارًا، مثل: محمد صلاح وعمر مرموش، ما يرفع من مستوى التوقعات ويجعل المنافسة على اللقب دائمًا عالية.

وأضاف في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن هذه المكانة الكبيرة تمثل تحدياً مستمراً للجمهور المصري، وللإعلام، وللاعبي المنتخب، خاصة في ظل تطور مستويات المنتخبات الأخرى التي أصبحت أكثر تنافسية.

وذكر أن التحدي الأكبر بالنسبة لأي منتخب منافس لمصر يكمن في التركيز على نفسه، مستعرضًا قدراته ومهارات لاعبيه، بعيداً عن رهبة مواجهة منتخب تاريخي وذو سجل حافل.

وأوضح أن منتخب جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، يجب أن يبني على ما حققه خلال 12 إلى 18 شهراً الماضية، وأن يركز على الأداء الفردي والجماعي دون الانشغال بإمكانيات المنافس المصري.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية، في العاشرة مساء اليوم الاثنين، نحو ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب؛ لمتابعة مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن أمام زيمبابوي، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب مصر المباراة واضعاً نصب عينيه الفوز وحصد النقاط الثلاث لتسجيل بداية قوية في البطولة، وتسهيل مهمته في الصعود للدور الثاني منعا لتعقد الحسابات.