الخارجية الإيرانية: البرنامج الصاروخي طُوِّر للدفاع عن سيادة إيران لا للتفاوض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن البرنامج الصاروخي الإيراني "طُوِّر للدفاع عن سيادة إيران لا للتفاوض".

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الاثنين، عن بقائي القول خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، ردا على تقرير إعلامي بشأن أهداف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، ومساعيه لإقناع واشنطن بشن هجوم على إيران: "أود الإشارة إلى عدة نقاط؛ أولا، إن البرنامج الصاروخي الإيراني جرى تطويره حصريا للدفاع عن كيان إيران، وليس لأغراض تفاوضية، ولهذا فإن القدرات الدفاعية الإيرانية ليست موضوعا للنقاش مطلقا".

وأضاف: "النقطة الثانية أننا نواجه نفاقا واضحا؛ إذ يُنظر إلى البرنامج الدفاعي الإيراني على أنه تهديد، في حين أن تدفق الأسلحة إلى كيان يرتكب المجازر يعد أمرا طبيعيا".

وفي رده على بيان مجلس أوروبا بشأن ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الحرب الأوكرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "هذه ليست سوى ادعاءات متكررة. فمنذ بداية الأزمة الأوكرانية أكدنا أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار، ولم يكن لنا أي تدخل في هذه الحرب، إن مطالبة دولة ما بقطع علاقاتها مع روسيا لمجرد وجود علاقات بينها أمر غير منطقي تماما".

وتابع: "إن العلاقة بين إيران وروسيا لا تعني بأي حال من الأحوال العداء تجاه دول أخرى. وعلى الدول الأوروبية أن تراجع سلوكها، وأن تفكر في أسباب تعريض أمن أوروبا للخطر نتيجة السياسات العدائية لحلف الناتو. ينبغي عليها أن تتحمل مسئولية أدائها، وأن توقف نهج توجيه الاتهامات إلى الآخرين".