وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن موافقة الحكومة على إغلاق إذاعة الجيش

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، اليوم الاثنين، موافقة الحكومة على إغلاق إذاعة الجيش.

وقال كاتس، خلال اجتماع الحكومة الذي شهد الموافقة على قرار الإغلاق، إن «تشغيل الجيش لمحطة إذاعية في دولة إسرائيل، يُعدّ أمرًا شاذًا؛ لا وجود له في الدول الديمقراطية».

وذكر أن «الإذاعة تحولت بمرور السنين، إلى منبر تسمع فيه الآراء، وكثير منها يهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده»، وذلك حسبما نشره موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبري.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، إن قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش يأتي في إطار جهد أوسع لتقويض البث العام في إسرائيل وتقييد حرية التعبير.

وأكدت أن «القرار لا يستند إلى أساس واقعي أو مهني كاف، ويثير مخاوف من كونه مشوبا باعتبارات غير سليمة، إضافة إلى أن الدفع به قدما يتعارض مع القانون».

وفي السياق ذاته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن اقتراح إغلاق إذاعة الجيش يشكل جزءا من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في إسرائيل، خاصة في عام الانتخابات.

وأضاف أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على الواقع، ولذلك تحاول السيطرة على الوعي، مشيرا إلى أنها بدأت بهيئة البث الإسرائيلية، ثم إذاعة الجيش، وقد تمتد الخطوات لاحقا لتشمل القناتين 12 و13.