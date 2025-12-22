زيكو يقود تشكيل بيراميدز أمام مسار في كأس مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام فريق، مسار في إطار بطولة كأس مصر.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي مسار في الخامسة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة مسار على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

ويتواجد على مقاعد البدلاء: زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.