الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي على خلفية تعيين مبعوث لجرينلاند

أعلن وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، أن الدنمارك استدعت السفير الأمريكي للتشاور، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص لجرينلاند.

وقال راسموسن لشبكة " تي في 2" إن تعيين حاكم لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لأمريكا للمنطقة الدنماركية ذاتية الحكم يعد أمرا غير مقبول، ووصف تصريحات لاندري بـ " غير المقبولة تماما".

وكان لاندري، قد قال في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن خدمة ترامب لجعل "جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة" تعد "شرفا".

وقال راسموسن إنه سيطلب تفسيرا من السفير الأمريكي كين هويري خلال اللقاء، الذي يأمل أن يعقد في وقت لاحق اليوم أو غدا الثلاثاء.