قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، برج طيبة السكني غربي مدينة غزة ضمن سلسلة استهدافات متتالية على أبراج المدينة.

وأظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية، انبعاث أعمدة الدخان بكثافة جراء القصف الإسرائيلي على البرج.

ضمن حربه على أبراج المدينة..



الاحتلال يقصف بصواريخ ثقيلة برج طيبة السكني غربي مدينة غزة. pic.twitter.com/iW85HfEIfA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 10, 2025

وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارًا بقصف البرج ودعا إلى إخلائه قبل نحو ساعة من تنفيذ العملية.

وأمس الثلاثاء، قال الدفاع المدني في غزة، إن جيش الاحتلال قصف خمسة أبنية شاهقة بمدينة غزة تزيد عن 7 طوابق تضم 209 شقق خلال 72 ساعة فقط.

وأضاف في بيان، أن كل شقة من هذه الشقق تؤوي على الأقل 20 شخصًا في ظل الطوارئ الحالية أي أكثر من 4100 طفل وامرأة وكبير سن أصبحوا بلا مأوى.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الهجمات على الأبراج السكنية في غزة أدت إلى نزوح العشرات من العائلات.

وأضافت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أن هذه الهجمات تركت العديد من الأشخاص في الشوارع دون مأوى أو ضروريات أساسية.