- حنفي: تستهدف حماية الصناعة المحلية

- مصدر: تقتل المنافسة بالسوق وتخدم مُصنعين مُحددين



تعتزم الحكومة فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الحديد الصاج بمختلف أنواعه بنسبة تتراوح بين 4.5 و13.5%، على أن يتم تطبيقها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لوثيقة رسمية حصلت «الشروق» على نسخة منها.

شكاوى من الإغراق ولجنة للتحقيق

وبحسب الوثيقة، فإن عددًا من المُصنعين تقدموا بشكوى في وقت سابق من العام الجاري ضد إغراق السوق المحلية بمنتجات الصاج الصلب المستوردة، وهو ما أثر سلبًا على الصناعة المحلية.

وشكلت وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية لجنة استشارية للتحقيق في الممارسات الضارة الناتجة عن واردات الصلب، وقررت اللجنة خلال اجتماعها مع المُصنعين أمس الأربعاء فرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج المُدرفل على الساخن (HRC) بنسبة 13.6% لمدة 200 يوم.

الصناعات المتأثرة والمنتجون المحليون

وتدخل مسطحات الصلب (HRC) في صناعات هندسية متعددة، مثل معدات الحفر، والبنية التحتية لمشروعات الطاقة النووية، والمواسير، والبراميل، والأسطوانات، ومكونات السيارات والسفن، بالإضافة إلى المواقد والغسالات والأجهزة المنزلية.

وتُعد مجموعة "حديد عز" المنتج الوحيد لـ«لفائف الصاج الساخن» في السوق المحلية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 2 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي 1.6 مليون طن سنويًا.

ووفقًا للوثيقة الحكومية، فقد فُرضت رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج المُدرفل على البارد (CRC) بنسبة 11%، أو 4.1 ألف جنيه كحد أدنى للطن، كما فُرضت رسوم 12% على واردات الصاج المجلفن (HDG) بحد أدنى 4812 جنيهًا للطن.

وتُعتبر مجموعة "قنديل للصلب" المنتج الأكبر للفائف الصاج البارد والمجلفن بالسوق المحلية، والذي يدخل في صناعات الأدوات الكهربائية والمنزلية مثل الغسالات والبوتوجازات.

كما فُرضت رسوم وقائية على واردات الصاج الملون بنسبة 5%، أو ما يعادل 2600 جنيه كحد أدنى للطن الواحد.

جدل حول تأثير الرسوم

وقال مصدر مطلع لـ«الشروق» إن هذه الرسوم قد تضر بالعديد من الصناعات الهندسية بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن مصانع الأجهزة الكهربائية –على سبيل المثال– كانت تستورد "لفائف الصاج" بأسعار أقل بنسبة 15% مقارنة بالمنتج المحلي وبجودة أعلى.

وأضاف المصدر –الذي رفض ذكر اسمه– أن الرسوم الوقائية تخدم مُصنعين محددين فقط، وتقتل المنافسة بالسوق المحلية، وتُعزز الممارسات الاحتكارية وترفع الأسعار دون مبرر.

موقف غرفة الصناعات المعدنية

بينما قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المصانع المحلية المنتجة لـ"لفائف الصاج" كانت تتعرض لخسائر مالية بسبب صعوبة منافسة المستورد.

وأضاف حنفي لـ«الشروق» أن الغرض الأساسي من الرسوم هو حماية الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم مؤقتة لمدة 200 يوم فقط، وبعدها ستتم دراسة تأثيرها على السوق مجددًا.

وفيما يتعلق بالمصانع التي تعتمد على استيراد "لفائف الصاج"، أكد حنفي أن الرسوم الوقائية لن تؤثر على هذه الصناعات أو أسعار منتجاتها مثل الغسالات والبوتوجازات، متابعًا: «لفائف الصاج تمثل مكونًا واحدًا فقط من عناصر الإنتاج ولا تشكل نسبة كبيرة من التكلفة».

ولفت إلى أن انخفاض سعر الدولار إلى ما دون 48 جنيهًا سيساهم في تراجع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير سلبي يُذكر للرسوم الوقائية.