تراجع كبير للدولار أمام اليوان

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تراجع الدولار أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق الصينية.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 1460ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 62 بيب، عن مستواه أمس وكان 1522ر7 يوان لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.