فرنسا تدعو لتمكين وسائل الإعلام من تغطية ما يحدث في غزة

أدان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال بارو، لإذاعة "فرانس إنتر"، إن "الوضع الإنساني في غزة أمر مخز، إنه فضيحة يجب أن تنتهي على الفور".

وجاءت تصريحات بارو بعدما بدأت إسرائيل عملية برية تستهدف دير البلح، التي تعد المركز الرئيسي للجهود الإنسانية في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف بارو أنه "لم يعد هناك أي مبرر للعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة. إنه هجوم من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم وضع كارثي بالفعل، وإلى مزيد من النزوح القسري، وهو ما ندينه بأشد العبارات".

كما دعا بارو إلى السماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى قطاع غزة، قائلا "أطالب بمنح الصحافة الحرة والمستقلة حق الوصول إلى غزة لنقل ما يحدث هناك وإعلانه".

وتم منع الصحفيين الأجانب إلى حد كبير من دخول غزة منذ اندلاع الحرب في القطاع في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ولا يزال الصحفيون الفلسطينيون المحليون هم المصدر الرئيسي للتقارير الميدانية من داخل القطاع.





