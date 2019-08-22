أحمد سالم يفوز ببرونزية 400 متر متنوع سباحة الألعاب الإفريقية

فاز السباح المصري أحمد سالم بالميدالية البرونزية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة.

وجاء السباح المصري ثالثا في سباق 400 متر متنوع بعدما حقق زمنا قدره 4 دقائق و28 ثانية و35 جزء من الثانية.

وجاء زميله المصري ياسين الشماع في المركز السادس بنفس السباق بعدما قطع المسافة في زمن قدره 4 دقائق و37 ثانية و70 جزء من الثانية.