علق الإعلامي تامر أمين، على الهاشتاج الذي تصدر موقع تويتر، مؤخرًا "الجواز ولا السنجلة؟"، قائلًا: "محتاجين نقف قدامه لأن الموضوع ده انتشر، فكرة السنجلة دي".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس: "زمان الأوبشن ده مكنش متوفر ومش بييجي في الدماغ، يعني إن الراجل والست كان مصيرهم الجواز لا محالة، وتبقى مصيبة في العيلة ويقولك دي عنست وده عنس".

وتابع: "أما الآن الوضع مختلف، دلوقتي بقى أتجوز ولا أعيش سنجل؟ ومجرد وجود الأوبشن ده مؤشر خطر، لأنه هيبقى فيه تفكك في المجتمع، فأنا أرجو إننا نرجع للقديم بس بشكل كويس".

وعقب: "لازم يقللوا تكاليف الجواز وطلبات الأهالي، ولازم الناس ترجع تحب الجواز، أنا عارف إنه ميتحبش، زي الخرشوف والسبانخ، بس آدي الله وآدي حكمته، لأنه شر لا بد منه".