القبض على 6 رجال شرطة في المكسيك بشأن عمليات قتل ترجع لـ2015

أعلن الادعاء العام في المكسيك اليوم الخميس إلقاء القبض على ستة رجال شرطة على صلة بحادث يرجع إلى عام 2015 في مدينة أباتزينجان فى منطقة الغرب الأوسط من البلاد كان قد أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وقال متحدث باسم الادعاء العام لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن هناك شبهات حول تورط رجال الشرطة في الحادث، الذي وقع في كانون ثان/يناير 2015، عندما سيطر أكثر من 300 فرد بين رجال شرطة وجنود بالجيش على مجلس المدينة بعدما احتلته مجموعة ريفية مسلحة.

ويشتبه أن مجموعة "الدفاع الذاتي" على صلة بالجريمة المنظمة.

وعزت السلطات الوفيات إلى تبادل لإطلاق النار بعدما تعرضت الشرطة لكمين ولكن جماعات حقوق الإنسان تقول إنها عمليات إعدام خارج نطاق القانون لأشخاص غير مسلحين.