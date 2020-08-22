ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية غرب الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل، اليوم السبت، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة ومعرفة أسباب الحريق، الذي اندلع بشقة سكنية، غربي الإسكندرية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال قاطني الشقة عن أسبابه.

وكان حريقا، اندلع بشقة سكنية كائنة في الطابق السادس، بعقار واقع أمام مسجد ابن سهلان، منطقة الورديان، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، وإدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب الحريق.

وبانتقال شرطة الحماية المدنية، رفقة مأمورية أمنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطرة على النيران وتبريد أثارها، باستخدام 3 سيارات إطفاء.

تحرر محضر إداري بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.