روبرت كوخ: استمرار زيادة معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 54.5، فيما كان يبلغ أمس السبت 51.6، وكان يبلغ قبل أسبوع 34.



يذكر أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، وبلغ في مطلع يوليو الماضي 4.9.



وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في أـلمانيا سجلت إجمالي 7050 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن ثلاث حالات وفاة.



يذكر أنه كان تم تسجيل 4728 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن ثلاث حالات وفاة.



وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي.



ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ثلاثة ملايين و868 ألفا و197 حالة إصابة، ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.



وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و698 ألفا و600 شخص.



فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته 91 ألفا و976 شخصا.