برلمان تايلاند يوافق على موازنة سنوية بقيمة 93 مليار دولار

وافق البرلمان التايلاندي على الموازنة السنوية للبلاد التي تسعى إلى زيادة الإنفاق على معالجة تفشي كوفيد- 19 مع خفض نفقات الدفاع والتعليم في ظل تعرض الإيرادات الحكومية لضغوط جراء تدهور توقعات النمو.

وحظيت خطة الإنفاق التي تقدر بـ 1ر3 تريليون بات (93 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين أول/ أكتوبر بتأييد 257 نائبا.

وصوت ما إجماليه 189 نائبا ضدها وامتنع أربعة عن التصويت بعد مناقشة استمرت أربعة أيام، بحسب نتائج التصويت البرلماني التي ظهرت اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وجاء إقرار الموازنة وسط انتقادات متزايدة واحتجاجات عامة ضد تعامل الحكومة مع الجائحة التي شهدت تجاوز عدد الحالات المليون أمس الجمعة فيما وصلت الوفيات إلى نحو 9000.

ومن المقرر أن يواجه رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا وخمسة وزراء آخرون تصويتا بحجب الثقة في وقت مبكر من الشهر المقبل في ظل ضغط أحزاب المعارضة لانتقاد الحكومة في جلسات استجواب لتسليط الضوء على فشلها.