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رفض حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك، ترديد نغمة توجيه الدوري العام لفريق معين.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: «تم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن صفقات الموسم الجديد».

وأضاف: «اتفقت مع كارتيرون على الخطوط العريضة بشأن الصفقات الجديدة العمل الجماعي بين أفراد المنظومة أهم ما يميز المجموعة الحالية داخل النادي».

وأكمل رئيس الزمالك: «نرفض نغمة توجيه الدوري لنا، البعض يردد نغمة توجيه الدوري للزمالك رغم إيقاف بعض اللاعبين لـ 12 مباراة وآخرين 6 مباريات».

وواصل: «سياستنا أن لا نشكو والتركيز فقط في مشوار الفريق، لا ننظر لأخطاء الآخرين ولكن علينا أن نتعلم من أخطائنا».

وتابع: «كارتيرون ليس هو الوحيد صاحب قرار بقاء أو استمرار أي لاعب نتناقش فنيا وإداريا».

واستكمل لبيب: «جميع معاري الزمالك سيعودون للنادي ويتم حسم موقفهم قبل بداية الموسم القادم».

وعن أزمة محمود جنش.. قال: «لقد انفعل بعد علمه بوجوده بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا وبعدها قرر كارتيرون استبعاده تنفيذا لمبدأ الثواب والعقاب، لن نسمح لأي لاعب بالخروج عن الإلتزام».

وأتم: «لن نعلن عن حجم العقوبة الموقعة على جنش في وسائل الإعلام ولكننا لن نسمح بالخطأ من أي لاعب».