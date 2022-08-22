توقعات بتباطؤ الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب ضعف الإنفاق والاستثمار

أفاد مركز أبحاث خاص في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ من المتوقع في عام 2022 بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات.

وقال المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية في توقعاته الاقتصادية للربع الثاني إنه من المتوقع أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا 4ر2% في عام 2022 مقارنة مع توقعات نمو بنسبة 5ر2% قبل ثلاثة أشهر، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد المحلي قد توسع بنسبة 9ر2% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، ومن المرجح أن يصل النمو الاقتصادي في النصف الثاني إلى 1ر2%.

وتوقع المعهد أن ينمو الإنفاق الخاص بنسبة 2ر3% هذا العام، بانخفاض من 6ر3% في العام السابق.

وأضاف أن التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي يعزى إلى الارتفاع الأخير في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي وضعت عبئا أكبر على ديون الأسر.

وارتفعت أسعار المستهلك في البلاد خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي، وهو أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من 24 عاما، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وفي اجتماع تحديد سعر الفائدة في يوليو الماضي، رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 25ر2% من 75ر1 % لمواجهة التضخم المتسارع.

ويتوقع المعهد أن يتقلص الإنفاق الرأسمالي للشركات في البلاد بنسبة 8ر2% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بسبب الاضطرابات المطولة في سلسلة التوريد العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وهو تحول حاد من زيادة بنسبة 3ر8% في العام السابق.

كما قال إنه من المرجح أن يصل تضخم المستهلك في كوريا الجنوبية إلى 3ر5 % هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 20 عامًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري للبلاد بشكل حاد إلى 48 مليار دولار أمريكي هذا العام من فائض بقيمة 3ر88 مليار دولار أمريكي في العام الماضي بسبب ارتفاع الواردات وعجز أوسع في حساب الخدمة، الذي يشمل نفقات الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية وأرباح التنقلات.