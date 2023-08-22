اليونان: رجال الإطفاء والسكان يكافحون حرائق ضخمة اندلعت ليلا

يحاول رجال الإطفاء والسكان في اليونان مجددا، إنقاذ المنازل والبلدات من الحرائق الضخمة التي اندلعت ليلا، حتى في ظل اندلاع حريق كبير آخر اليوم الثلاثاء بالقرب من أثينا.

ويعد الوضع سيئا بشكل كبير في شمال شرق البلاد، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية أفرادا في ضواحي مدينة ألكسندروبوليس الساحلية، وهم يكافحون من أجل إنقاذ منازلهم. وتم إخلاء المستشفى الجامعي والعديد من القرى المحيطة بالمدينة.

إلا أن هناك حرائق كبيرة مستعرة أيضا في جزيرتي إيوبوا وكيثنوس، وأيضا بالقرب من مدينة كافالا الساحلية في شمال اليونان.

وجرى اليوم الثلاثاء نشر ثلاث مروحيات إطفاء و27 سيارة إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب في ظل هبوب رياح قوية على بلدية أسبروبيرجوس، التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا غرب وسط مدينة أثينا. وتم إخلاء جزء من المنطقة كإجراء احترازي، كما تم إغلاق الطرق المحيطة.

وحثت قوات الدفاع المدني السكان في البلدات المجاورة، إبقاء نوافذهم مغلقة وعدم مغادرتها.

وتخشى السلطات من احتمال اندلاع المزيد من الحرائق. كما حذرت قوة الدفاع المدني اليونانية من أن خطر اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد تقريبا، مرتفع للغاية.

ويوجد أكبر مصدر للنيران على الإطلاق في "متنزه داديا الوطني" بأقصى الشمال الشرقي للبلاد، بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث هبت هناك رياح قوية أقرب إلى العاصفة، مما ساعد على تأجيج النيران.

وذكرت تقارير إعلامية أن شخصا تم تحديده بأنه مهاجر، لقي حتفه نتيجة لاستنشاق الدخان.

واستيقظ السكان والسياح في جزيرتي إيثاكا وكيفالونيا في البحر الأيوني، على بعد أكثر من 500 كيلومتر إلى الغرب، صباح اليوم الثلاثاء، على سحب من الأدخنة والروائح الكريهة، كما كانت السماء مظلمة.

وهناك دلائل تشير إلى أن حرائق "متنزه داديا الوطني"، متعمدة، حيث اندلع 12 حريقا خلال ساعتين فقط.