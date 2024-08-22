مجلس جامعة الإسكندرية يستعرض نتائج قافلة قرية بهيج

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، نتائج القافلة المجتمعية الشاملة لقرية بهيج ببرج العرب، التي تمت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

في هذا السياق، وجه الدكتور سعيد علام الشكر لكافة المشاركين في القافلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب من مختلف كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وأكد على وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة وضع خطة للقوافل التي سيتم إطلاقها خلال العام الحالي 2024/2025، انطلاقًا من رؤية ورسالة الجامعة لدعم دورها التنموي والريادي من خلال توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية للمواطنين في القرى النائية.

كما استعرض المجلس نتائج زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، برئاسة الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سعيد علام أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، شدد على ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على البيئة والوصول إلى جامعة خضراء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكد علام على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وآليات ترشيد استهلاك المياه داخل الحرم الجامعي.

وأحيط المجلس علمًا بالتقرير المُقدم من الدكتورة هبة صبري عطية، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بشأن الورشة التعريفية لمشروع جائزة الوكالة الفرانكوفونية، الممول من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، بعنوان "الفصل الدراسي يتحول إلى سوق العمل: تنمية مهارات ريادة الأعمال الزراعية".

كما أحيط المجلس بالتقرير المُقدم من الدكتور سالم عبد الرازق، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بشأن المشاركة في مشروع محو الأمية على مستوى محافظة الإسكندرية، والمستهدف للعام الحالي 2024/2025، والتقرير المقدم من الدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث، بشأن الأنشطة التي تمت خلال شهر يوليو 2024.

كما تناول المجلس التقرير المقدم من الدكتورة سماح أحمد صلاح الدين، القائم بتسيير أعمال عميد كلية التربية الرياضية بنات، بشأن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2023/2024، والتقرير المقدم من الدكتورة لمياء عثمان، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بشأن الخطة التنفيذية المقترحة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2024/2025.