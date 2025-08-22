أمسية بنادي أدب ديروط ومناقشات حول أهمية دور التنمية البشرية

نظم قصر ثقافة ديروط بأسيوط فعاليات ثقافية متنوعة، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات، حيث أقام نادي الأدب بديروط أمسية أدبية بعنوان "الإبداع والكلمة الحرة" بحضور العديد من الأدباء والمثقفين.

بدأت الأمسية بالسلام الجمهوري، وأكدت د. هند مكرم رئيس نادي الأدب بديروط أن الشعر والأدب كانا عبر العصور وسيلة لتشكيل الوجدان وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع، مشيرة إلى أن نادي الأدب يسعى دائما لفتح أبوابه أمام المبدعين من مختلف الأجيال.

وفي كلمته، أوضح جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد أن تولي د. هند مكرم رئاسة نادي الأدب بديروط يمثل خطوة مهمة في تمكين المرأة كونها أول سيدة تتولى رئاسة نادي الأدب على مستوى الصعيد، مؤكدا أن الثقافة هي وجدان الشعوب، وأن هذه الفعاليات رسالة تنويرية تصل إلى فئات المجتمع كافة.

وأعرب مصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة ديروط عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا حرصه على حضور الأمسيات الأدبية أينما كانت، لافتا إلى أن ديروط تزخر بمواهب قادرة على الإسهام في المشهد الثقافي المصري.

من جهته، أشار الشاعر أحمد الشافعي رئيس نادي الأدب المركزي بأسيوط، إلى أن خطة النادي تقوم على اللامركزية، بحيث يجوب أعضاؤه مختلف مراكز المحافظة، وكانت البداية من القوصية، واليوم من ديروط، في إطار السعي لنشر الإبداع والوصول إلى جمهور أوسع، مؤكدا أن الشاعر الحقيقي هو الذي يظل قريبا من الناس ويعبر عن همومهم.

وأكد خالد خليل مدير عام فرع ثقافة أسيوط اعتزازه بهذه الأمسيات التي تعكس ثراء الحياة الأدبية بالصعيد، مشيرا إلى أن الفرع يعمل جاهدا على رعاية المبدعين وتقديم كل أوجه الدعم لهم، مؤكداً أن تواصل الأجيال هو السبيل الأهم لاستمرار الحراك الثقافي.

كما أكد الشاعر والمترجم محمد شافع مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع أسيوط أهمية دعم المنتج الثقافي والإبداعي بوصفه جزءا أصيلا من تنمية المجتمع، مشددا على أن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة حياتية.

واختتمت الفعاليات بأمسية شعرية تبارى خلالها الأدباء خلالها بقصائد تنوعت بين الفصحى والعامية، وشهدت مشاركات شعرية متميزة لشعراء ديروط وأسيوط، إلى جانب إبداعات شبابية من المواهب الأدبية الجديدة.

وقد شهدت الأمسية حضور محمود فهمي أبو بكر نقيب المعلمين، د. ثروت عكاشة رئيس نادي أدب أسيوط، د. يحيي القفاص رئيس نادي أدب منفلوط، د. آيات حسين، د. إبراهيم فرغل عضوا نادي الأدب المركزي، عبد الغني مسعود رئيس نادي أدب القوصية، ونخبة من أدباء وشعراء ومبدعي ديروط.

وضمن أنشطة القصر عقدت ندوة لمناقشة كتاب "الاستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية"، وتحدث في الندوة فرغلي مسعود مدير إدارة تعليم الكبار بديروط، حيث ألقى الضوء على مفهوم الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لأي عملية تطوير أو إصلاح، موضحا أن التعليم والتدريب المستمر يمثلان حجر الأساس لزيادة الكفاءة وتحقيق التنافسية في سوق العمل. كما تناول دور برامج محو الأمية وتعليم الكبار في دعم التنمية البشرية وفتح آفاق جديدة أمام الأجيال.

كما شارك في الندوة كل من محمد صابر وأحمد جابر مفتشي مكتب العمل بديروط، اللذان تناولا أهمية الاهتمام بالكوادر البشرية داخل المؤسسات، وضرورة توفير بيئة عمل قائمة على التدريب والتطوير المستدام، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء والإنتاجية، ويسهم في مواجهة التحديات العالمية في سوق العمل، وذلك بحضور محمد أبو العيون مدير القصر.

واختتمت الفعاليات المنفذة ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسيوط، بحوار مفتوح حول آليات تطبيق ما جاء في الكتاب على أرض الواقع، وكيفية الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، مع التأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل السبيل الأهم لتحقيق التنمية المستدامة.