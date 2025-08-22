وزير الثقافة يستقبل وفدا من الموهوبين ببرنامج اكتشاف الأبطال من قرى حياة كريمة

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عددًا من الموهوبين من محافظات: سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، ضمن برنامج “اكتشاف الأبطال” بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تُمثل مبادرة “اكتشاف الأبطال” إحدى المبادرات المصرية الهادفة إلى رعاية وتنمية المواهب الفنية في مجالات: الرسم، الغناء، العزف، والمسرح، ويضم البرنامج عددًا من المبدعين من ذوي الهمم.

وخلال اللقاء، أكد وزير الثقافة أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، مشددًا على أن دعم الموهوبين في مختلف المحافظات يُمثل أولوية للدولة، بوصفهم قاطرة للإبداع والتنمية، كما استعرض جانبًا من إبداعات المشاركين، مشيدًا بقدراتهم الفنية وما يعكسونه من مواهب واعدة.

وأوضح وزير الثقافة أن رعاية المبدعين بمراكز وقرى المحافظات تُعد من ركائز استراتيجية العمل الثقافي، من خلال توفير فرص التعبير عن المواهب، وإتاحة التدريب والموارد اللازمة لبناء شخصيات إيجابية وقيادية قادرة على المساهمة في تنمية مجتمعاتها، لتشكيل جيل جديد من “سفراء الوطن”.

رافق الوفد كل من: رضوى أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ماونتن ڤيو للتنمية" ورئيس قطاع الاستدامة بشركة "ماونتن ڤيو"، والدكتور أحمد محيي، المستشار الفني للرسم وعميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، إلى جانب فريق الاستشاريين المساعدين.

ويُعد برنامج “اكتشاف الأبطال”، التابع لمؤسسة "ماونتن ڤيو للتنمية المجتمعية"، إحدى المبادرات الرائدة لاكتشاف وتنمية المواهب الفنية والرياضية والتكنولوجية في قرى "حياة كريمة"، ويعمل البرنامج على توفير التدريب والدعم للطلاب وأسرهم، بما يُسهم في تمكينهم من تحقيق إنجازات مؤثرة تُجسد طموح المجتمع المصري نحو مستقبل أفضل.