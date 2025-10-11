 نائب الرئيس البرازيلي يزور الهند الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 10:25 ص القاهرة
نائب الرئيس البرازيلي يزور الهند الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

أ ش أ
نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 9:15 ص | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 9:15 ص

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين، سيقوم بزيارة رسمية للهند خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت الوزارة - في بيان نشر اليوم السبت - أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب الحوار الاستراتيجي الهندي البرازيلي السادس الذي تم إجراؤه في نيودلهي يوم 3 أكتوبر الجاري، وترأسه من الجانب الهندي مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ومن الجانب البرازيلي السفير سيلسو لويس أموريم، لاستعراض التقدم في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والمعادن النادرة والصحة والمستحضرات الدوائية.

وذكر البيان أنه سيتم خلال زيارة نائب الرئيس البرازيلي استعراض نتائج الاجتماع السابع لآلية المراقبة التجارية الهندية البرازيلية الذي تم عقده في نيودلهي يوم السابع من أكتوبر الحالي.

وهذه الزيارة ستساعد على التمهيد للزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الهند خلال العام المقبل، حيث سيتم التركيز على بحث القضايا التجارية والاقتصادية.

