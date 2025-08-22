سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعدد من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن قافلة مبادرة "أنت الحياة"، التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة لخدمة أهالي قرية كبريت المفارق والقرى المجاورة بمحافظة السويس، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المجتمعية.

شهدت الفعاليات عروضا مسرحية قدمها الفنان كامل عبد العزيز، تضمنت مسرح العرائس وعرض الأراجوز، بالإضافة إلى اسكتشات وفقرات استعراضية تعليمية تهدف إلى غرس القيم المجتمعية، وتعزيز قدرات الأطفال على الإبداع والتعبير الفني.

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنون تشكيلية قدمتها الفنانة لمياء عبد المنعم، اشتملت على الرسم على الوجوه وأنشطة تشكيلية مبتكرة، صممت لإثراء خيال الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحسية والبصرية.

نفذت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لدعم القرى والمجتمعات المحلية، ودمج التوعية بالترفيه الفني بشكل مبتكر وجاذب للأطفال.